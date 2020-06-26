Москва, 26 июня 2020, 12:14 — REGNUM Монетаристская политика, проводимая в России, является безусловным экономическим злом, полагает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что власти РФ могут в скором времени смягчить бюджетное правило.
При этом, как подчеркнул Бузгалин, бюджетное правило — это часть жёсткой монетарной политики, которая тормозила и продолжает тормозить экономическое развитие России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой бюджетного правила выступил экономист Михаил Делягин.
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