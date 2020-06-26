Москва, , 12:14 — REGNUM Монетаристская политика, проводимая в России, является безусловным экономическим злом, полагает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что власти РФ могут в скором времени смягчить бюджетное правило.

«Бюджетное правило само по себе — это не такое зло, как его малюют. Злом является в целом монетаристская политика в области финансов, которая является частью проводимой в РФ неолиберальной политики, — сказал он. — Само по себе, при другой экономической политике, бюджетное правило могло бы и не быть таким плохим. И если от него сейчас отказаться, сохранив всё остальное, то никакого толку от этого не будет. Монетаризм создал фетишизм некоторых моментов — бездефицитный бюджет, бюджетное правило, объём денег в обращении, инфляция. Всё это стало некими священными коровами».

При этом, как подчеркнул Бузгалин, бюджетное правило — это часть жёсткой монетарной политики, которая тормозила и продолжает тормозить экономическое развитие России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой бюджетного правила выступил экономист Михаил Делягин.

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