Москва, , 12:09 — REGNUM Перспектива прямого вмешательства США в энергетические интересы стран ЕС должна вызвать коллективный ответ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя рассмотрение Германией ответных мер на санкции США против «Северный поток — 2».

«В документе министерства экономики Германии говорится, что новые санкции со стороны США могут затронуть немецкие и европейские компании, банки, а также государственные службы и учреждения.

Ранее министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что санкции США могут привести к дальнейшему осложнению отношений между Берлином и Вашингтоном.

Глава комиссии по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст назвал санкции нарушением международного права и призвал к ответной реакции Германии и Брюсселя.

Новость, в принципе, хорошая для Газпрома и России. Она показывает, что немецкая сторона заинтересована в завершении проекта, основная цель которого избавится от украинских транзитных рисков. Почти со стопроцентной вероятностью «Северный поток — 2» будет завершен.

Позиция США никак не связана с экономикой. Лишь политическая поддержка официального Киева. По информации из деловых кругов вопросы о достройке «Северного потока — 2» и демонтаже избыточных транзитных мощностей Газпрома на украинском направлении не связаны между собой.

Так как первый вопрос сейчас решается на международном политическом уровне, где в любой момент возможны какие-то форс-мажорные изменения.

А второй вопрос представляет собой плановое корпоративное решение. Новость нейтральна для капитализации Газпрома, инвесторов больше заботят текущие и будущие дивиденды», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии готовят ответные меры на случай введения Соединёнными Штатами санкций против «Северного потока — 2».

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