Липецк, , 11:52 — REGNUM В Липецкой области индекс промышленного производства за январь-май составил 103,6% к уровню 2019 года, несмотря на ограничения деятельности ряда предприятий региона в связи с принятыми мерами по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Показатель Липецкой области превысил средний по России, где фиксируется спад (97,6%). Соседние регионы также показали более скромные результаты. В частности, спад в Калужской области составил 93,5%, в Курской — 97,3%, в Белгородской и Орловской зарегистрирован незначительный рост — 102,8% и 101,4% соответственно.

«Даже в самые сложные времена Липецкая область развивается. Но в условиях динамично меняющегося мира останавливаться на достигнутом нельзя», — заявил глава региона Игорь Артамонов.

Ключевые отрасли экономики — металлургия и пищевая промышленность — показали устойчивый рост — 104% и 113% к уровню прошлого года. Позитивная динамика сохранилась в добыче полезных ископаемых (105,6%), обрабатывающих производствах (103,5%), в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха (103,4%). В целом рост наблюдается по 14 видам обрабатывающих производств.

При общей положительной тенденции есть и снижение в девяти отраслях. Но на них приходится не более 10% от всего промышленного производства региона. Спад зарегистрирован в сферах водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также в деятельности по ликвидации загрязнений — 92,3%.

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