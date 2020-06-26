Москва, , 11:40 — REGNUM Бюджетное правило — это инструмент недопущения социально-экономического развития России, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в РФ может быть смягчено бюджетное правило.

«Бюджетное правило — это инструмент недопущения социально-экономического развития России, — сказал Делягин. — Инструмент блокирования, при котором сколько бы денег Россия ни заработала, эти деньги ни на что полезное потрачены быть не могут. Поэтому с точки зрения финансовых спекулянтов эта мера полезная. С точки зрения нужд страны эта мера вредная. Вопрос — на чьей стороне находится правительство? Эта мера была введена для того, чтобы деньги России не служили России, чтобы Россия не смогла стать конкурентом Запада, чтобы из России продолжали бежать и люди, и деньги, и металлы».

Как подчеркнул Делягин, бюджетное правило надо отменять полностью и категорически «вместе со всеми деятелями, которые причастны к его введению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бюджетное правило уже раскритиковали за вред, нанесённый экономике РФ.

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