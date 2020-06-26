Москва, 26 июня 2020, 11:40 — REGNUM Бюджетное правило — это инструмент недопущения социально-экономического развития России, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в РФ может быть смягчено бюджетное правило.
Как подчеркнул Делягин, бюджетное правило надо отменять полностью и категорически «вместе со всеми деятелями, которые причастны к его введению».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бюджетное правило уже раскритиковали за вред, нанесённый экономике РФ.
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