Ташкент, , 11:35 — REGNUM Узбекистан ежегодно теряет около 30% выращенных фруктов и овощей из-за неправильного сбора, хранения и доставки. Об этом 26 июня заявила руководитель информационной службы Государственной инспекции по карантину растений Дурдона Очилова на брифинге.

По её слова, с начала 2020 года Узбекистан экспортировал 842 тыс. тонн продукции, подлежащей карантинному контролю. Всего выдано около 58 тыс. фитосанитарных сертификатов.

Очилова добавила, что в ближайшее время Узбекистан получит разрешение на экспорт сушеного перца и лимонов в Китай, а также винограда в Индию.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2020 года из Узбекистана в Россию экспортировали 159 тонн дыни, что в 35 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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