Москва, , 11:34 — REGNUM Реализация бюджетного правила приводит к тому, что деньги России не служат России, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в РФ может быть смягчено бюджетное правило.

«Теоретически это возможно, потому что цена на нефть подошла к уровню так называемой цены отсечения, а ситуация в стране катастрофичная, — сказал Делягин. — За май месяц Минфин даже не смог оценить величину ВВП. Его обвиняют в том, что он её спрятал, но я думаю, что дело в другом — он скорее всего просто не смог её оценить. Потому что сильное падение. И по оценкам Минэкономразвития в апреле спад 12%, в мае — 20%. Падение доходов федерального бюджета по сравнению с апрелем в 2,5 раза. То есть это действительно шокирующая ситуация. При этом в федеральном бюджете без движения валяется 13 трлн рублей».

Как пояснил Делягин, ситуация, когда деньги России не служат России, становится совсем непристойной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой бюджетного правила выступил другой экономист Владимир Гамза.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджетное правило, введённое в РФ, тормозит развитие её экономики – мнение

Читайте развитие сюжета: Бюджетное правило не даёт экономике РФ нормально развиваться – Делягин