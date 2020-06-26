Москва, 26 июня 2020, 11:34 — REGNUM Реализация бюджетного правила приводит к тому, что деньги России не служат России, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в РФ может быть смягчено бюджетное правило.
Как пояснил Делягин, ситуация, когда деньги России не служат России, становится совсем непристойной.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой бюджетного правила выступил другой экономист Владимир Гамза.
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