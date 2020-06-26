Казань, , 11:39 — REGNUM Международный аэропорт «Казань» с 8:00 1 июля возобновляет деятельность терминала повышенной комфортности — терминала 2. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.

Для пассажиров обслуживание в этом терминале будут осуществлять в VIP-зале, вход в который расположен с торца здания. Пассажиру при входе в зал после прохождения контроля необходимо сообщить диспетчеру класс обслуживания (бизнес-класс) или предъявить соответствующую карту, а также номер рейса.

В VIP-зал терминала повышенной комфортности следует пребыть не менее чем за 1 час до вылета воздушного судна. За 40 минут до вылета заканчивается регистрация и оформление багажа.

ИА REGNUM напоминает, что пассажирский терминал 2 в Казанском аэропорту прекращал работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. Все рейсы были переведены в терминал 1.

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