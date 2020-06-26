Краснодар, , 11:22 — REGNUM 145 пляжей возобновили работу на территории Краснодарского края по данным на 26 июня, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Санатории региона заполнены на 28%. В них отдыхают 16,5 тыс. человек.

«Ежедневно количество санаториев, возобновляющих свою деятельность, будет увеличиваться, и, соответственно, будет расти турпоток в край. Мы ожидаем практически полное открытие санаториев к 1 июля», — сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

На 26 июня возобновили работу 965 гостиниц и других средств размещения, они уже приняли 11,2 тыс. туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Краснодарском крае гостей начали принимать санатории с медицинской лицензией, с 21 июня разрешена работа всех гостиниц, отелей и пансионатов. Накануне, 25 июня, в администрации Сочи сообщили, что в город-курорт прибыли более 30 тыс. туристов.