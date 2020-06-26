Абуджа, , 11:16 — REGNUM Правительство Нигерии запустит специальную программу на сумму $6 млрд для поддержки предприятий, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление правительства.

По информации журналистов телерадиокомпании, предложение о внедрении данной программы выдвинул специальный комитет во главе с вице-президентом Йеми Осинбаджо, затем она была одобрена правительством в ходе виртуального заседания.

Как сообщают эксперты, правительство Нигерии вынуждено стимулировать экономический рост и сокращать государственный долг на фоне резкого падения мировых цен на нефть. Нигерия является одним из крупнейших производителей нефти на континенте, и средства от ее продажи жизненно важны для государственных расходов.

Осинбаджо заявил, что миллионы нигерийцев могут впасть в крайнюю нищету до того, как закончится пандемия, если не будут приняты соответствующие меры. Вице-президент подчеркнул, что программа должна спасти страну от рецессии.

Тем временем, Всемирный банк одобрил кредит в размере 750 миллионов долларов США для поддержки энергетического сектора Нигерии.