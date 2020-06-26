Казань, , 11:09 — REGNUM Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарии при минтрансе республики 3 июля 2020 года определит подрядчика на дорогостоящий дорожный проект. Победитель аукциона должен будет выполнить реконструкцию автомобильной дороги Казань — Шемордан на участке «км 16+200 — км 21+977 в Пестречинском муниципальном районе», передаёт ИА REGNUM.

Начальная цена контракта — 1 955 534 296 рублей. Финансирование будет осуществляется за счёт средств бюджета республики. Аванс по контракту планируется в размере 10%.

Работы должны быть завершены до 20 октября 2022 года. Оплачивать их будут по частям: в 2020 году — 400 млн рублей, в 2021 году — 500 млн рублей и оставшиеся 1 055 534 296 рублей выплатят в год сдачи дороги.

Отметим, размер обеспечения исполнения контракта составляет 195 553 429,6 рубля.

Напомним, в 2019 году в Татарии в рамках отраслевого нацпроекта было приведено в порядок свыше 175 объектов протяжённостью 205,8 км. В их числе автомобильная дорога Казань — Шемордан.