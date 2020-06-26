Ташкент, , 11:09 — REGNUM Завод по сбору и переработке твердых бытовых отходов в Сырдарьинской области Узбекистана планирует построить итальянская компания Innovando, сообщили 26 июня в пресс-службе агентства по привлечению иностранных инвестиций.

Компания из Италии планирует участвовать в создании кластера по сборку, транспортировке, строительстве и переработке бытовых отходов. Стоимость проекта оценивается в 40 млн евро.

Около 60% отходов планирует использовать вторично для производства биогаза, пластика и сырьевых гранул для производства цемента. Строительные работы планируется завершить за пять лет.

Стороны договорились составить программу действий на среднесрочную перспективу. Планируется создать план мероприятий, сбор и анализ данных для подготовки ТЭО проекта. Делегация из Италии посетит республику в июле 2020 года.

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