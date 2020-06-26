Москва, 26 июня 2020, 10:56 — REGNUM Изъятие излишней доходности, которую Россия получает за счёт природной ренты, должно быть разумным и не приводить к подрыву экономики, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в РФ в скором времени могут смягчить бюджетное правило.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гамза отметил, что бюджетное правило нанесло российской экономике больше вреда, чем пользы.
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