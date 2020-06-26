Москва, , 10:56 — REGNUM Изъятие излишней доходности, которую Россия получает за счёт природной ренты, должно быть разумным и не приводить к подрыву экономики, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в РФ в скором времени могут смягчить бюджетное правило.

«В условиях высокого роста государство должно излишнюю доходность изымать, формировать резервы для того, чтобы эти резервы можно было использовать, когда доходность будет низкой или отрицательной, — сказал Гамза. — Но это изъятие должно быть разумным, а не таким, как у нас, когда все налоговые и неналоговые платежи составляют до 40% ВВП. Это не только не способствует развитию экономики, но тормозит её. За последние 30 лет наша экономика развивалась темпами в полтора раза ниже, чем средние темпы всей экономики мира. У нас отстающий рост из-за того, что мы изымаем из экономики огромные ресурсы и тем самым подрываем её».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гамза отметил, что бюджетное правило нанесло российской экономике больше вреда, чем пользы.

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