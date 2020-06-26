Нижний Новгород, 26 июня 2020, 10:54 — REGNUM Незаконную вырубку в Нижегородской области выявили в в ходе проведения космического мониторинга лесов, — сообщает пресс-служба правительства региона.
Это самый масштабный мониторинг в регионе за последние 10 лет. Таким способом проверяют 700 тысяч гектаров леса.
«В департамент поступили материалы анализа снимков лесных насаждений Выксунского и Пижемского районных лесничеств, с признаками нарушений лесного законодательства. Обследовав участки леса по полученным материалам, инспекторы выявили 11 фактов незаконной вырубки», — отметил директор департамента лесного хозяйства Роман Воробьев.
Ущерб устанавливается, материалы будут переданы в правоохранительные органы.
Нижегородская область вошла в перечень 10 лучших субъектов в рейтинге Федерального агентства лесного хозяйства, в том числе по выполнению показателей национального проекта «Экология».