Симферополь, , 10:55 — REGNUM С 26 июня восстановили межрегиональное пассажирское автобусное сообщение с Крымом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК.

«В пятницу от автовокзалов «Крымавтотранса» стартует перевозка пассажиров по маршрутам: Ялта — Москва, Севастополь — Ставрополь, Севастополь — Астрахань, Севастополь — Волгоград», — сообщили в пресс-службе.

По словам специалистов, список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков. С июля также запланировано открытие маршрутов в Ростов-на-Дону, Краснодар, Мытищи, Шую и Геленджик

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России возобновили продажу билетов на поезда «Таврия», которые следуют в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.