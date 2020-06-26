Симферополь, 26 июня 2020, 10:55 — REGNUM С 26 июня восстановили межрегиональное пассажирское автобусное сообщение с Крымом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК.
По словам специалистов, список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков. С июля также запланировано открытие маршрутов в Ростов-на-Дону, Краснодар, Мытищи, Шую и Геленджик
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России возобновили продажу билетов на поезда «Таврия», которые следуют в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.