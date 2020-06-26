Сеул, , 10:54 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее сократили площадь обрабатываемых земель. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в текущем году общая посевная площадь зерновых культур в стране составила 40 202 га, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. В частности, посевная площадь ячменя также сократилась на 27%, пивоваренного ячменя — на 23%, риса — на 16%.

Специалисты отмечают, что площадь возделываемых земель сократилась из-за ростом запасов зерна, снижением цен и тайфунов в посевной период.

Площадь земель, на которых выращивают груши, также сократилась на 5%, до 9091 га, картофель — на 10%, до 16 339 га, а яблок — на 4%, до 31 601 га.

С другой стороны, посевная площадь пшеницы увеличилась на 40%.