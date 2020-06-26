Бишкек, , 10:51 — REGNUM Автопарк городского управления здравоохранения мэрии столицы Киргизии насчитывает 64 машины «скорой помощи», 30 из них подлежат списанию. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета города Бишкека.

Столичная мэрия объявила тендер на приобретение шести машин «скорой помощи» класса «А», оснащенных оборудованием для подачи кислорода пациентам, электрокардиографами и небулайзерами (устройствами для проведения ингаляции, использующими сверхмалое дисперсное распыление лекарственных веществ).

На покупку машин «скорой помощи» для Бишкекского центра экстренной медицины планируют потратить 14 млн 740 тысяч сомов (13 млн 630 тысяч рублей).

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