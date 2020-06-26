Москва, , 10:49 — REGNUM Бюджетное правило скорее негативно, чем позитивно, повлияло на российскую экономику, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ могут смягчить бюджетное правило.

«Просто формирование кубышки никакого экономического эффекта не даёт, — сказал Гамза. — Кроме некоторой психологической уверенности власти, которая знает, что в случае чего у неё есть запасы, с помощью которых можно заткнуть какие-то социальные проблемы. Я согласен, что всегда государство должно иметь определённые резервы. Но наших резервов в восемь раз больше, чем установлено мировыми стандартами. Мы формируем эту кубышку путём изъятия ресурсов из экономики. И тем самым создавая трудности в развитии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гамза заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в сложившихся условиях РФ нуждается в смягчении бюджетного правила.

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