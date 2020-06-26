Москва, 26 июня 2020, 10:49 — REGNUM Бюджетное правило скорее негативно, чем позитивно, повлияло на российскую экономику, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ могут смягчить бюджетное правило.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гамза заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в сложившихся условиях РФ нуждается в смягчении бюджетного правила.
Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ призвали оперативно смягчить бюджетное правило
Читайте развитие сюжета: Бюджетное правило, введённое в РФ, тормозит развитие её экономики – мнение