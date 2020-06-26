Горно-Алтайск, , 10:49 — REGNUM В Горно-Алтайске в 2020 году планируют газифицировать 672 домовладения в 42 микрорайоне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, 153 дома уже готовы подключиться к газу.

Для заключения договора на технологическое присоединение заявители должны предоставить ситуационный план участка, копию правоустанавливающих документов на дома, а также земельный участок.

«Документы подает собственник, либо представитель по нотариальной доверенности. Если дом 2-х или 3-х квартирный, то необходимо получить согласие на газификацию от собственников соседних квартир», — отмечают в администрации.

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