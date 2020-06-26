Москва, , 10:47 — REGNUM Бюджетное правило, введённое в России, нуждается в корректировке, так как изменились экономические условия, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Fitch, эксперты которого предсказали ослабление в России бюджетного правила.

«Это надо сделать. Какое может быть бюджетное правило в условиях падения экономики, ВВП, покупательной способности, цен на нефть? Какое бюджетное правило? Какое может быть бюджетное правило, когда цены на нефть ниже, чем уровень отсечки по бюджетному правилу? — поинтересовался Гамза. — Парадоксальная ситуация — накопленных резервов правительства сегодня более 11 трлн рублей. А правительству в соответствии с этим бюджетным правилом нечем финансировать свои программы. Уже раздаются призывы остановить некоторые проекты, заморозить. Совершенно понятно, что бюджетное правило — это не вечный закон, который нельзя преступать. Это закон, которые мы установили сами себе».

Как подчеркнул Гамза, если ситуация изменилась и правила только вредят, то их надо поменять.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению экспертов Fitch, временное ослабление бюджетного правила не скажется на достигнутой макроэкономической стабильности.

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