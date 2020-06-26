Москва, 26 июня 2020, 10:47 — REGNUM Бюджетное правило, введённое в России, нуждается в корректировке, так как изменились экономические условия, считает председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Fitch, эксперты которого предсказали ослабление в России бюджетного правила.
Как подчеркнул Гамза, если ситуация изменилась и правила только вредят, то их надо поменять.
Напомним, как сообщалось ранее, по мнению экспертов Fitch, временное ослабление бюджетного правила не скажется на достигнутой макроэкономической стабильности.
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