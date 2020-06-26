Ярославль, , 10:41 — REGNUM В Ярославле построят новый участок улицы Чернопрудной во Фрунзенском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Улица Чернопрудная в Ярославле Yandex.ru/maps

Городские власти заказали разработку проекта нового строительства. Он предполагает продление улицы Чернопрудной от перекрестка с улицей Дядьковской в сторону железной дороги. Предстоит спроектировать участок протяженностью 200 метров, а также ответвление улицы — подъезд к проектируемому детскому саду.

Начальная цена контракта на проектирование составляет 2,4 млн рублей. Стоит отметить, что в микрорайоне идет активное строительство жилья, а также возводится новая школа.