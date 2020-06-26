Ярославль, 26 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Ярославле построят новый участок улицы Чернопрудной во Фрунзенском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Городские власти заказали разработку проекта нового строительства. Он предполагает продление улицы Чернопрудной от перекрестка с улицей Дядьковской в сторону железной дороги. Предстоит спроектировать участок протяженностью 200 метров, а также ответвление улицы — подъезд к проектируемому детскому саду.
Начальная цена контракта на проектирование составляет 2,4 млн рублей. Стоит отметить, что в микрорайоне идет активное строительство жилья, а также возводится новая школа.