Москва,
26 июня 2020, 10:40 — REGNUM Торги 25 июня на рынке нефти прошли под знаком умеренного восстановления. Нефти марки Brent отстояла уровень $40 и расположилась над отметкой $41, отыграв половину потерь, понесенных днем ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.
«Сегодня, 26 июня, на утренней сессии котировки пока торгуются без изменений, еще не определившись с вектором дальнейшего движения.
С одной стороны, дальнейшее постепенное снятие карантина во многих странах поддерживает ожидания дальнейшего восстановления потребления и спроса на энергоносители.
С другой стороны, признаки второй волны эпидемии в отдельных экономиках заставляют участников рынка сомневаться в перспективах достижения баланса спроса и предложения на мировом рынке, особенно на фоне возобновившегося роста добычи на сланцевых месторождениях США.
На данный момент восстановление спроса на риск способствует дальнейшему продвижению котировок в северном направлении, тем болен что спрос на доллар несколько ослабел после недавнего ралли.
Акции торгуются в основном в плюсе, и инвесторы готовятся к завершению недели на позитивной ноте, что теоретически может подтолкнуть Brent к возвращению выше $42 за баррель в ближайшей перспективе.
Локальные максимумы проходят в районе $41,66 за баррель, и их пробой нацелит фьючерсы на уровень $42», — полагает эксперт.
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