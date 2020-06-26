Чебоксары, , 10:33 — REGNUM В Чувашии определены 20 участков под многоэтажное и малоэтажное строительство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росреестра по республике.

По словам руководителя ведомства Екатерины Карпеевой, пять населённых пунктов определены как территории с перспективой развития многоэтажного и малоэтажного строительства. Это Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Цивильск и посёлок Кугеси Чебоксарского района.

«Сформирован общий перечень из 20 земельных участков общей площадью 118,5 га. Потенциал использования выявленных территорий позволит вести не только индивидуальное жилищное строительство, но и возводить многоквартирные дома», — говорится в сообщении.

Данные об этих участках будут внесены в публичную кадастровую карту Росреестра.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для жилищной застройки. В качестве координатора определён Росреестр.

В чувашском управлении Росреестра отмечают по итогам первого этапа работы, что не все муниципалитеты республики «с должным вниманием» отнеслись к анализу и выявлению перспективных территорий для строительства, поэтому работа в данном направлении будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах остановить деградацию внешнего облика исторической части города, который застраивается в угоду бизнесу, а не жителям, планируется за счёт определения зон, «где в дальнейшем ни в коем случае нельзя допускать высокоэтажную застройку». Данный вопрос ранее был поднят на планёрке в правительстве.

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Напомним, в Чувашии последние три месяца в условиях пандемии коронавируса наблюдается большой спад в жилищном строительстве. В целом по итогам пяти месяцев снижение составило 20,4%.

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