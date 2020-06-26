Москва, , 10:28 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал правительству столицы и департаменту городского имущества в удовлетворении иска о сносе строения, принадлежащего компании «Мосгаз». Суд отказался признавать здание самовольной постройкой. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Госинспекция города по недвижимости во время рейда в августе 2019 года обнаружила на участке по улице Газгольдерная, вл. 2 постройку, которая, по мнению госоргана, обладала признаками самостроя, так как не имела разрешительной документации. Строение площадью около 530 кв. м располагалось на участке общей площадью 51,9 тыс. кв. м, который принадлежит АО «Мосгаз». Строение, по мнению истца, фактически используется в складских целях.

Суд рассмотрел доводы сторон и отклонил претензии правительства Москвы, указав на то, что объект построен в рамках реконструкции газорегуляторного комплекса «Карачарово», в состав которого и входит спорная постройка. На реконструкцию оформлялось разрешение на строительство и есть все необходимые документы.