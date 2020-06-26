Чита, , 10:25 — REGNUM Девять сельских образовательных учреждений Забайкальского края на данный момент не в состоянии организовать горячее питание. Это обстоятельство может стать проблемой при получении финансовой помощи в рамках соответствующей федеральной программы. Для решения данной проблемы в региональном правительстве разработана и находится на утверждении дорожная карта с перечнем соответствующих мер.

Её цель — обеспечение 100% охвата учеников к 1 сентября 2023 года. Губернатор Забайкалья Александр Осипов поставил задачу проверить возможности учреждений образования предоставлять детям горячее питание, сказано в официальном сообщении пресс-службы забайкальского губернатора.

К примеру, по МОУ «СОШ с. Сохондо» организовать питание для школьников на базе детского сада, который находится рядом. То есть осуществлять приготовление горячего питания в пищеблоке детского сада, а приём пищи непосредственно в школе. Для этого будет выделен отдельный кабинет. Также рассматривается предложение по обеспечению с привлечением ИП.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил 15 января с посланием Федеральному собранию. В своей речи он, в частности, отметил необходимость обеспечения бесплатным горячим питанием всех школьников с первого по четвертый класс.

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Проект правил, подготовленный Министерством просвещения России, предусматривает субсидию только при наличии во всех учреждениях образования условий для организации горячего питания. Причём эти условия должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, в которые входят в том числе полноценные столовые.

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