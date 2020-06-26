Москва, , 10:20 — REGNUM У некоторых российских IT-компаний реальное падение выручки составило от 50% до 100%, считает российский предприниматель, эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) провела опрос, который показал, что реальное падение выручки составило от 50% до 100%. У некоторых IT-компаний вообще прекратились продажи, — посетовал Ашманов. — Многие компании реального сектора заморозили бюджеты и не покупают сейчас программное обеспечение. В конце концов это не вещь первой необходимости, казалось бы, и можно отложить. И выручка упала. Причём очень много программистских контор уже работают «в белую» и не могут уволить своих программистов или прекратить платить заработную плату. А если нет, то генеральный директор оказывается под угрозой уголовного преследования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ прозвучало предложение включить IT-отрасль в список пострадавших от пандемии, а также поддержать и субсидировать государственный спрос на российскую IT-продукцию.

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