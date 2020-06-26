Москва, , 10:18 — REGNUM У многих российских IT-компаний в настоящее время нет никакой прибыли, считает российский предприниматель, эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что ранее президент России Владимир Путин предложил резко снизить ставки налогов и сборов для IT-отрасли.

«В принципе дело очень хорошее. Это результат переговорных усилий всей отрасли и так далее, — сказал Ашманов. — И очевидно, что снижение социального налога — это очень полезная мера, потому что у компаний, занимающихся информационными технологиями, основные расходы — это зарплата сотрудников. Поэтому это наверняка поможет. Что касается налога на прибыль, то это тоже неплохо, но это на перспективу, так как сейчас у многих никакой прибыли и нет. А есть одни убытки. Я надеюсь, что программистов удастся удержать от увольнений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир заявил, что снижение ставок единого социального налога для IT-компаний даст им возможность ускорить темпы развития, создать новые рабочие места и завоевать новые рынки.

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