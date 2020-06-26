Москва, 26 июня 2020, 10:18 — REGNUM У многих российских IT-компаний в настоящее время нет никакой прибыли, считает российский предприниматель, эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов. Об этом он заявил 26 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, что ранее президент России Владимир Путин предложил резко снизить ставки налогов и сборов для IT-отрасли.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир заявил, что снижение ставок единого социального налога для IT-компаний даст им возможность ускорить темпы развития, создать новые рабочие места и завоевать новые рынки.
Читайте ранее в этом сюжете: Поможет создавать рабочие места и завоёвывать новые рынки: о льготах для IT
Читайте развитие сюжета: Многие IT-компании в РФ полностью прекратили свои продажи – мнение