Махачкала, , 10:25 — REGNUM Расходы на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане с начала пандемии составили 4,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Владимир Васильев в своем выступлении на сессии Народного собрания (парламента) республики.

Руководитель регионе отметил, что к борьбе с COVID-19 не был готов не только Дагестан, но и весь мир. Тем не менее, по его словам, ситуацию в республике удалось стабилизировать, в том числе благодаря увеличению финансирования сферы медицины.

Васильев сообщил, что из федерального бюджета Дагестану на борьбу с коронавирусом было выделено 2,5 млрд рублей: 1,3 млрд рублей пошли на развертывание и оснащение коечного фонда, 1,2 млрд рублей — на стимулирующие выплаты медработникам.

Остальные 2,3 млрд рублей были направлены из республиканского бюджета. Эти средства потрачены, в частности, на закупку медоборудования, препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, а также на начисление региональных надбавок медикам. Часть средств была выделена на создание инфраструктуры для строящихся в республике Министерством обороны РФ трех инфекционных центров.

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