Бишкек, , 10:05 — REGNUM В январе — мае 2020 года компания «Северэлектро» поставила жителям Киргизии 2 млрд 766 млн киловатт-часов электроэнергии, что на 40,6 млн киловатт-часов меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Северэлектро».

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Отмечается, что снижение потребления электричества почти на 1,5% связано с остановкой деятельности некоторых промышленных абонентов в период режима чрезвычайного положения, введенного в республике из-за пандемии коронавируса.

За пять месяцев задолженность потребителей за поставленную электроэнергию составила 705,5 млн сомов (652,4 млн рублей). С начала текущего года дебиторская задолженность выросла на 86,9 млн сомов (около 80,4 млн рублей) или 14%.

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