Кейптаун, , 09:56 — REGNUM ЮАР оказалась в опасной экономической ситуации, вызванной необходимостью восполнения «чрезвычайного бюджета», средства из которого идут на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на заявление министра финансов ЮАР Тито Мбовени.

Выступая в парламенте, Мбовени заявил, что правительство будет вынуждено взять займ на сумму около $7 млрд у многосторонних кредиторов, чтобы профинансировать программу по борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Эти средства будут направлены в 30-миллиардный фонд по преодолению последствий пандемии коронавируса, созданный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в апреле.

По информации министерства финансов, ВВП страны должен сократиться на 7,2% в 2020 году, что является крупнейшим сокращением в стране за последние 100 лет, и до 1,8 миллионов сотрудников могут лишиться своих рабочих мест. Общая сумма государственного долга, по прогнозам, достигнет почти 82% от ВВП в 2020 году, а выручка от налогов будет более чем на $17 млрд ниже целевого показателя. Почти три месяца изоляции затруднили сбор налогов, а экономическая деятельность была серьезно ограничена, отмечают журналисты.

Как передавало ИА REGNUM, уровень безработицы в ЮАР увеличился до 30%, и Мбовени заявил, что государство потратит более $5 млрд на создание рабочих мест.

Он также сказал, что правительство будет отдавать приоритет инфраструктурным программам, которые, по его словам, имеют важнейшее значение для преодоления кризиса, связанного с пандемией.

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