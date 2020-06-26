Сыктывкар, , 09:50 — REGNUM Страховые взносы разрешили снизить в 2020 году предпринимателям Республики Коми, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслях экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики республики.

В пресс-службе разъяснили, что сейчас предприниматели, доход которых не превышает 300 000 рублей, должны платить пенсионные взносы в размере 32 448 рублей. С учетом вводимых послаблений, сумма взносов будет снижена на величину одного МРОТ — 12 130 рублей — и составит 20 318 рублей.

Если сумма дохода по итогам года превысит 300 000 рублей, то предприниматели обязаны будут дополнительно перечислить один процент от суммы превышения дохода. В пресс-службе уточнили, что совокупная сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для предпринимателей не должна превышать 259 584 рублей.