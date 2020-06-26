Ташкент, , 09:36 — REGNUM Антимонопольный комитет Узбекистана предложил отказаться от ограничений на импорт отдельных металлических изделий, сообщили 25 июня в пресс-службе комитета.

Предложение внесено в министерстве инвестиций и внешней торговли, а также в правительство Узбекистана. Антимонопольный комитет предложил пересмотреть протоколы заседания республиканской антикризисной комиссии от 11 мая.

В комитете подчеркнули, что в Узбекистане работают 34 предприятия, которые выпускают готовую продукцию из катанки мощностью 14,7 тыс. тонн. Вместе с тем местная продукция не соответствует стандартам качества, так как изделия изготавливаются из металлолома.

Предложение комитета направлено на создание равных условий для всех производителей, добавили в антимонопольном ведомстве.