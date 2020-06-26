Чебоксары, , 09:27 — REGNUM В Чувашии в ходе дела о банкротстве ООО «СУОР» пройдут собрания кредиторов и участников строительства, где будет рассмотрен проект мирового соглашения в новой редакции. Кроме того, определена начальная стоимость доли общества в уставном капитале агрофирмы «Юрма», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

На 13 июля назначены собрания кредиторов и участников строительства по делу о банкротстве компании, в повестке заседаний — три вопроса. Первый вопрос — «Об отмене решения собрания кредиторов от 12.03.2020 г. и о возложении на конкурсного управляющего обязанности отказаться от находящегося на рассмотрении Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии ходатайства об утверждении мирового соглашения от 17.03.2020». Затем будет предложено рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения в новой редакции и определить полномочных лиц для его подписания.

Кроме того, конкурсный управляющий проинформировал «об утверждении залоговым кредитором ПАО «Сбербанк» положения о начальной стоимости, порядке, условиях и сроках продажи имущества должника», находящегося в залоге у банка.

«Доля ООО «СУОР» в размере 72,9131% в уставном капитале ООО «Агрохолдинг «Юрма». Начальная цена — 2 131 733 000 рублей», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «СУОР» признана банкротом в мае 2019 года. Общество зарегистрировано в 2000 году, учредителями являются ООО «Агрохолдинг «Юрма» (доля 18,77%) и бизнесмен Владимир Ермолаев (доля 81,13%).

«СУОР» известен как застройщик микрорайона Садовый (Богданка), площадь которого составляет 278 га.

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