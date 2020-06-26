Вашингтон, , 08:59 — REGNUM В Соединенных Штатах могут создать фонд с бюджетом $1 млрд для подготовки Пентагона к пандемиям. С соответствующим предложением выступил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, передает CNN.

Отмечается, что $200 млн предложено выделить на поддержку небольших предприятий на оборонно-промышленной базе.

Еще $750 млн могут направить на исследования, которые связаны с обеспечением готовности к пандемии, а $50 млн — на поиск способов быстрого реагирования на новые угрозы в области здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня главный инфекционист Энтони Фаучи заявил, что масштабные ограничительные меры, введенные в связи с пандемией корониравируса, в США больше не нужны. При этом он отрицал, что штатам, где зафиксирован бурный рост числа зараженных, стоит возвращаться к карантину.

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