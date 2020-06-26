Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM В Свердловской области Ассоциация кулинаров и рестораторов требует отменить запрет на работу точек общепита. Об этом говорится в открытом письме предпринимателей.

Послание властям датировано 25 июня. Получателями значатся уральский полпред Николай Цуканов, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, а также мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Бизнесмены сетую на то, что за время карантинных мероприятий обороты ресторанов и кафе рухнули на 90%. А у тех заведений, которые находятся в торговых центрах, падение составило все 100%.

Рестораторы отмечают, что их ресурсы уже исчерпаны. Займы потрачены были потрачены уже в первые месяцы эпидемии, лимиты по кредитам обнулены.

«Большинство из нас находится на грани банкротства!» — пишут рестораторы.

Как сообщало ИА REGNUM, работа точек общепита была приостановлена в связи с панемией. К настоящему времени режим безопасного поведения продлён в регионе до 29 июня.