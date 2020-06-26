Париж, , 08:54 — REGNUM В мае 2020 года больше всего легких коммерческих машин (сегмент LCV) на европейском авторынке было продано во Франции. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

За отчётный период французские дилеры реализовали 27 483 автомобиля сегмента LCV. Это на 33% меньше, чем год назад.

На втором месте по количеству проданных машин находится Германия с результатом 15 761 экземпляр проданных авто данного сегмента. Здесь падение продаж в мае нынешнего года составило 45,5%.

Тройку лидеров замыкает Италия. В этой стране было приобретено 11 500 легких коммерческих автомобилей (-35%). На четвёртом месте расположилась Испания — 8574 единицы (-58,7%).

Напомним, в мае нынешнего года Европе было куплено 104 366 новых легких коммерческих машин — на 46,2% меньше, чем в мае 2019 года.

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