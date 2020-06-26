Брюссель, , 08:36 — REGNUM По итогам мая 2020 года в Европе было продано 104 366 новых легких коммерческих машин (сегмент LCV), что на 46,2% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

При этом в апреле падение продаж автомобилей сегмента LCV в Европе было более крупным — 71%.

Снижение динамики спада продаж легких коммерческих автомобилей на европейском авторынке в ассоциации объясняется тем, что в некоторых странах начали работать меры поддержки экономики, направленные на выход из финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что другие сегменты европейского рынка пока демонстрируют существенное снижение показателей продаж авто. Например, за отчётный период продажи новых грузовиков здесь сократились на 58%, продажи спецтехники — на 60,5%, а реализация автобусов в Европе в мае этого года упала на 61%.

Напомним, в мае текущего года в РФ реализовано 5229 легких коммерческих машин — на 26% меньше к результату прошлого года. Тогда российским дилерам удалось реализовать 7054 авто сегмента LCV.

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