Кейптаун, , 08:33 — REGNUM Уровень безработицы в ЮАР увеличился до 30%, и эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение данного показателя. Об этом передаёт BBC Swahili.

Этот показатель отражает первые три месяца года, когда в стране еще не ввели карантинные меры для сдерживания распространения коронавируса. В связи с этим, реальный уровень безработицы, вероятно, может быть намного выше, отмечают эксперты.

В соответствии с прогнозам Национального казначейства ЮАР, до 1,8 млн рабочих мест может быть упразднено в связи с пандемией, и уровень безработицы может достичь 50% в худшем случае.

Напомним, что ЮАР столкнулась с самой масштабной вспышкой коронавируса на континенте. С момента начала реализации карантинных мер 26 марта экономическая деятельность была ограничена, что привело к многочисленным сокращениям рабочих мест повсеместно.

Большинство секторов экономики ЮАР потрясли сокращения рабочих мест, в том числе и наиболее пострадавшие от пандемии отрасли, такие как банковское дело, коммунальные услуги и сельское хозяйство, в которых суммарно было упразднено от 20 000 до 50 000 рабочих мест.

В первом квартале этого года почти 350 000 человек встали на учёт на бирже труда как безработные, что означает, что в настоящее время более семи миллионов жителей страны остались без работы.