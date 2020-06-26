Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти 25 июня завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 2,76%, до $41,44. Рост был незначительный, поскольку опасения по поводу второй волны коронавируса сдерживают активность покупателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Успокоить инвесторов в отношении краткосрочных перспектив экономики помогло некоторое улучшение экономических данных в США, а также комментарии администрации Белого дома.

Предварительные данные, вышедшие 25 июня, показали, что заказы на товары длительного пользования выросли в мае больше, чем ожидалось (+15,8% против 10,9%). Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заверил инвесторов, что США не собираются останавливать экономику.

Сегодня, 26 июня, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе на уровне $41,61 (+0,40%). Важных событий на сегодня не запланировано. На рынок продолжат влиять новости о коронавирусе и динамика фондовых индексов в США.

Цена растет без объёмов. Трейдеры ждут открытия торгов в Европе, чтобы определиться с направлением движения цены до американской сессии. В рамках восходящей коррекции вполне вероятно увидеть рост до $42,60 за баррель.

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