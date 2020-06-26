Сеул, , 08:18 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать рост индекса потребительских настроений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июне 2020 года индекс потребительских настроений составил 81,8 пункта, что на 4,2 пункта выше по сравнению с маем текущего года.

Известно, что показатель растет второй месяц подряд. В мае индекс увеличился на 6,8 пункта.

Эксперты отмечают, что на рост показателя в значительно степени оказали единовременная финансовая помощь населению, меры правительства по поддержке малого бизнеса и стабилизации ситуации на рынке труда.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.

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