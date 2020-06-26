Москва, , 08:09 — REGNUM Иск ПАО «Сбербанк» на сумму свыше 830 млн рублей к иностранной компании Private limited company «Lake breeze investments limited», зарегистрированной на Кипре, удовлетворён арбитражем Москвы. Долг возник из договора поручительства по кредиту ООО «Хайгейт» — застройщика ряда комплексов в Подмосковье. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Решением суда с ответчика взыскано 800 млн рублей просроченного долга, 30 174 481 рубль 31 копеек просроченных процентов по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.08.2017 года, а также 558 904 рубля просроченной платы за резервирование по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

В основе спора лежал договор кредитования, по которому средства были выданы «под залог имущества и поручительства юридических и физических лиц». Кредит в размере 2,35 млрд рублей выдавался «для финансирования затрат по строительству жилого комплекса, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, с. Николо-Урюпино».

Компания «Хайгейт» также была застройщиком ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный». Общество входило в Urban Group, но является банкротом с 2018 года, потому самостоятельно долги погасить не может.

Напомним, иностранная компания выступала поручителем по кредитам и другой «дочки» Urban Group — «Ивастрой». Ранее с кипрской фирмы уже взыскали долг «Ивастроя» в размере 1,45 млрд рублей.