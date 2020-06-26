Москва, , 08:06 — REGNUM Пересмотром перечня моногородов в России можно заниматься после улучшения эпидемиологической ситуации в стране, заявила 26 июня заместитель председателя госкорпорации ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

«Если и возвращаться к этому вопросу, то не сейчас. Сейчас явно не время. Это нужно делать после того, как ситуация в стране стабилизируется и мы победим инфекцию», — цитирует РИА Новости собеседницу.

Макиева добавила, что вопрос о сокращении списка моногородов находится в компетенции Министерства экономического развития России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170. Весной 2020 года российские депутаты, напротив, предложили увеличить количество моногородов примерно до 500.

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