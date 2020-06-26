Чебоксары, , 09:29 — REGNUM В Чувашии продолжается конкурсное производство в отношении коммерческого банка «Бизнес для Бизнеса» (КБ ООО «БДБ»), в рамках которого подсчитали расходы на данные мероприятия на ближайшие три месяца, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно сведениям о смете текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства, с 1 июля по 30 сентября 2020 года предварительно потребуется 5 190,3 тыс. рублей, в том числе административно-хозяйственные расходы оценили в 4 743,9 тыс. рублей, затраты на содержание аппарата — в 446,6 тыс. рублей.

Больше всего средств предусмотрено на мероприятия по продаже имущества банка и расходы по публикации информации о процедурах конкурсного производства — 2 242,9 тыс. рублей, а также на судебные издержки и расходы по арбитражным делам, нотариальные расходы и оплату госпошлины — 2 081 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года банк «Бизнес для Бизнеса» признан банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 20 апреля 2020 года срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 13 октября 2020 года.

Напомним, трёхмесячные расходы на мероприятия конкурсного производства в отношении АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» предварительно оценили в 39,5 млн рублей.

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