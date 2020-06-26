Тюмень, , 08:05 — REGNUM В Тюменской области стартовал приём заявок для участия в аукционе по продаже санатория-профилактория «Марушенские зори», расположенного в Абатском районе. Об этом сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Инвесторам предлагаются нежилые строения площадью 1473,3 квадратного метра и термальная скважина на большом земельном участке площадью 4,4 гектара. Рядом расположено излюбленное место рыбалки — озеро Марухи.

Сообщается, что после реконструкции ныне нежилой комплекс зданий может стать санаторно-курортным центром с источником термальной воды, состав которой сопоставим с минеральными водами санатория «Белокуриха» на Алтае.

Приём заявок продлится до 14 июля. Начальная цена — 7,2 млн рублей.