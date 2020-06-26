Анадырь, , 07:59 — REGNUM Из Владивостока теплоход «ФЕСКО Пионер» прибыл в Анадырь на Чукотке и приступил к разгрузке более 80 контейнеров с продуктами питания.

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Всего на борту сухогруза находилось около 200 контейнеров компании «ЧукотОптТорг». Сначала «ФЕСКО Пионер» доставил 12 контейнеров продовольствия в Хатырку, шесть — в Мейныпильгыно, и 25 — в Беринговский. В порту Анадыря выгрузят 88 контейнеров, а с оставшимся грузом теплоход пойдёт в Провидения.

«Для жителей Чукотки привезли мясо, свежий картофель, лук, свеклу, морковь, яблоки, молочную продукцию, колбасные изделия», — рассказал ИА «Чукотка» директор компании «ЧукотОптТорг» Олег Губиев.

Это уже не первый теплоход, который доставляет в рамках Северного завоза продукты питания жителям округа.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке гидрографическая служба Войск и сил на Северо-востоке России начала северный завоз топлива и продовольствия на все отдалённые посты и маяки района своей ответственности.