Амстердам, , 07:47 — REGNUM Энергическая компания Vattenfall заявила о том, что отложит начало строительства крупнейшей электростанции на биомассе в Нидерландах. Предполагалось, что станция будет построена в г. Димен (провинция Северная Голландия). Однако проект наткнулся на резкое сопротивление местных жителей и муниципальных властей.

В Vattenfall завили о готовности выслушать критику в адрес биомассы, но вместе с тем указали на то, что общественная дискуссия на эту тему носит односторонний характер. В компании находят, что СМИ отдают предпочтение точки зрения оппонентов биомассы.

Компания призвала власти Нидерландов внести ясность в вопрос о будущем биомассы в Нидерландах. После этого Vattenfall примет окончательное решение о строительстве электростанции.

В Нидерландах использование биомассы в качестве источника энергии вызывает большие разногласия. В последнее время в стране увеличилась вырубка и без того редкого леса с целью обеспечения электростанций топливом.