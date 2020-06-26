Москва, , 07:40 — REGNUM Благотворительной фонд «Спортивные инициативы ЦСКА» получил иск на сумму свыше 652 млн рублей. Истцом в деле, которое пока не принято к производству, выступает крупный военный застройщик — АО «Главное управление обустройства войск», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 22 июня 2020 года. Сумма претензий — 652 703 729,85 рубля.

Фонд-ответчик был учреждён в апреле 2015 года для деятельности в области спорта. Исполнительный директор с апреля 2019 года — Артём Кирилах. Учредители — ликвидированное АО «Оборонстрой», Алексей Немов и Елена Вяльбе.

Напомним, компания-истец занимается строительством жилых, нежилых объектов Минобороны России. Управления АО присутствуют во всех военных округах России. Компания была создана в 2008 году через преобразование одноимённого оборонного ФГУП.