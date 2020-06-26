Москва, , 07:59 — REGNUM Рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом на московском авторынке по итогам мая 2020 года составили специалисты агентства «Автостат».

Так, первое место в данном рейтинге занял в прошлом месяце Ford Focus. За отчетный период обладателями этой американской модели авто стали 329 автолюбителей Москвы

На второй строчке столичного рейтинга подержанных авто оказалась южнокорейская модель Hyundai Solaris. В мае на вторичном авторынке Москвы было продано 266 экземпляров данной модели. Тройку лидеров замыкает чешская Skoda Octavia (239 ед.).

Четвертое и пятое места соответственно заняли в списке самых продаваемых автомобилей с пробегом в Москве KIA Rio (219 ед.) и Toyota Camry (209 ед.).

Напомним, в мае 2020 года реализация машин с пробегом на авторынке российской столицы упала на 46%.

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