Новосибирск, , 07:12 — REGNUM В Новосибирской области возобновляется оптовая торговля для предпринимателей и юридических лиц в торговых центрах. Соответствующие изменения в постановление № 43 от 27 марта 2020 года подписал губернатор Андрей Травников.

«Услуги оптовой торговли смогут получить только предприниматели и юридические лица — они не будут оказываться гражданам, приобретающим товары для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», — уточнили в региональном правительстве.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров уточнил, что несмотря на то, что в регионе не приостановлена оптовая торговля, существуют торговые центры, в которых все объекты или их часть не могут работать из-за местонахождения.

«Принятые изменения позволяют таким организациям возобновить деятельность», — пояснил он.

Разрешается работа: объектов, осуществляющих в торговых центрах оптовую торговлю непродовольственными товарами, без допуска розничных покупателей; если все отделы в торговом центре оптовые, то весь торговый центр может возобновить работу.