Ханчжоу, Китай, , 05:00 — REGNUM Компания LEGO Group намерена открыть 80 магазинов розничной торговли в Китае в этом году, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Компания открыла флагманский магазин игрушек в городе Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян на востоке Китая 25 июня. Магазин занимает площадь 527 кв. метров и украшен различными тематическими рисунками и модельками конструктора LEGO в виде сотен тысяч кирпичиков.

Таким образом магазин стал уже четвертым флагманским на территории Китая после трех в Пекине и Шанхае. По словам главного вице-президента LEGO Group и генерального директора LEGO China Пола Хуана, компания намерена открыть 220 розничных магазинов в Китае до конца года.