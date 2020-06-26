Шэньчжэнь, Китай, , 04:56 — REGNUM Компании города Шэньчжэня провинции Гуандун на юге Китая вложили $4,02 млрд в иностранные нефинансовые предприятия за первые пять месяцев года, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Данный показатель был на 61,78% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в городском бюро коммерции. Инвестиции в 168 предприятий из 28 стран и регионов мира затрагивают сферы оптовой и розничной торговли, производства, лизинга и других.

За указанный период городские компании осуществили новые инвестиции в 38 предприятий и институтов из 13 стран и регионов инициативы «Нового шелкового пути». На конец 2019 года компании Шэньчжэня создали 7038 предприятий и организаций в 141 стане за рубежом, где трудится свыше 100 тыс. сотрудников.